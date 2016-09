Zarco fue el líder en los entrenamientos del GP de San Marino

Johann Zarco no perdonó a sus compañeros | EFE

El francés Johann Zarco (Kalex) acabó los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de San Marino de Moto2 que se han disputado este sábado en el circuito de Misano Adriático doblegando a todos sus rivales en apenas seis vueltas.



Esos son los giro que necesitó el campeón del mundo y líder de la clasificación provisional del mundial para marcar un registro de 1:37.436 que nadie fue capaz de superar en toda la sesión oficial y quien más se acercó fue el japonés Takaaki Nakagami (Kalex), que se quedó a 73 milésimas de segundo.



Nakagami había sido el dominador de todas las sesiones libres de pruebas, pero cuando llegó el momento de la verdad se vio superado por el francés, quien en constante progresión acabó convirtiéndose en el más rápido de la categoría y por tanto uno de los claros aspirantes a la victoria en Misano Adriático.



Y, en tanto que el rendimiento de Zarco fue todo eficacia, su principal rival en la pelea por el título mundial de 2016, el español Alex Rins (Kalex), tuvo no pocos problemas para estar arriba tanto en los libres como posteriormente en los oficiales, en los que como mal menor acabó consiguiendo la octava plaza, una tercera línea de la formación de salida que le obligará a estar muy pendiente del momento en que se apague el semáforo rojo.



Junto a Zarco en la primera línea de salida de la carrera sanmarinense estarán el propio Nakagami y el italiano Lorenzo Baldasarri (Kalex), en tanto que en la segunda línea se situará el británico Sam Lowes (Kalex), que se recuperó satisfactoriamente de la caída que sufrió, junto a italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) y el alemán Sandro Cortese (Kalex), todos ellos separados por milésimas de segundo de distancia.



Álex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), otro de los pilotos con aspiraciones de podio, no estuvo demasiado brillante y la duodécima plaza se puede considerar el mejor resultado posible dadas las circunstancias, con Julián Simón (Speed Up), un poco más atrás en decimocuarto lugar.



Axel Pons (Kalex) fue decimosexto y su hermano Edgar (Kalex), acabó en la vigésima plaza, con Iker Lecuona (Kalex) y los pilotos de Tech 3, Xavier Vierge e Isaac Viñales más atrás. EFE