Morbidelli domina toda la tanda pero Nakagami es el más rápido

Moto GP

Sábado 10| 8:53 am





El italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0'0 Kalex) dominó casi toda la tercera y última tanda de entrenamientos libres de Gran Premio de San Marino de Moto2 que se disputó en el circuito de Misano Adriático, pero el japonés Takaaki Nakagami (Kalex) acabó imponiendo su ley con el registro de la segunda tanda de libres.

Nakagami dominó el primer día y al final hizo lo propio en el segundo, pues aunque Morbidelli fue el líder de la tabla desde la sexta vuelta, cuando todos los pilotos cambiaron neumático, después de trabajar para tener un buen ritmo de carrera, surgió nuevamente la figura del nipón, quien por poco más de una décima de segundo relegó a la segunda plaza al transalpino.

No estuvo demasiado acertado Alex Rins (Kalex), quien no terminó de encontrar la mejor puesta a punto para su moto y casi siempre estuvo por detrás de la décima posición e incluso llegó a sufrir una caída, aunque muy despacio y de una forma un tanto inexplicable en la curva diez, que no le impidió concluir los entrenamientos en el décimo puesto, a seis décimas de Nakagami, mientras Zarco fue tercero, aunque en el global de los libres Rins es sexto.

Como Rins, también se fue por los suelos el inglés Sam Lowes (Kalex), tercero en la clasificación del mundial, que acabó duodécimo.

Clasificación oficial de entrenamientos libres de Moto2:

.1. Takaaki Nakagami (JPN/Kalex) 1:37.737 a 155,6 km/h.

.2. Franco Morbidelli (ITA/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 1:38.063

.3. Johann Zarco (FRA/Kalex) 1:38.076

.4. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) 1:38.163

.5. Thomas Luthi (SUI/Kalex) 1:38.251

.6. Alex Rins (ESP/Kalex) 1:38.285

.7. Jonas Folger (GER/Kalex) 1:38.340

.8. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) 1:38.345

.9. Mattia Pasini (ITA/Kalex) 1:38.380

10. Simone Corsi (ITA/Speed Up) 1:38.393

16. Julián Simón (ESP/Speed Up) 1:38.613

19. Edgar Pons (ESP/Kalex) 1:38.822

24. Iker Lecuona (ESP/Kalex) 1:38.965

26. Xavier Vierge (ESP/Tech) 1:39.374

27. Isaac Viñales (ESP/Tech 3) 1:39.667. EFE