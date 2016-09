Rossi y Márquez irán a las 8 Horas de Suzuka, ya jubilados

Moto GP

Jueves 8| 6:36 pm





As.com

Preguntados en la sala de prensa de Misano por las 8 Horas de Suzuka, Marc Márquezy Valentino Rossi coincidieron en sus respuestas. Ambos quieren ir a correr la mítica prueba de resistencia ganada los dos últimos años por Pol Espargaró, pero cuando se hayan jubiliado en MotoGP. En el caso del español, además, tiene planeado hacerlo con su hermano Álex de compañero, ahora en Moto2.

Rossi fue muy claro sobre su disposición: "¿Qué si voy a correr en Suzuki? ¡Ah, no! ¡Me preguntas por Suzuka! (Risas) Me gusta mucho esa carrera y me gustaría hacerla también con Yamaha. Para mí puede pasar, aunque el problema es que no puedo hacerlo durante la temporada de MotoGP, así que podría ser cuando me retire. Porque, sinceramente, ahora soy demasiado viejo y no tenemos suficiente tiempo para hacer las ‘8 horas’, porque en realidad es la única semana o los únicos diez días que tenemos de vacaciones entre la primera y la segunda parte de la temporada, así que si empleas esa semana en estar en Suzuka es mucho estrés mental y físico, y creo que lo puedes pagar en la segunda parte. Pero tal vez en el futuro, cuando pare, pruebe con Yamaha. Es una gran carrera".

Márquez, por su parte, dijo: “No me lo he planteado, pero si algún día lo hago, por qué no, me gustaría hacerlo con mi hermano lógicamente de compañero, pero de momento es un poco la explicación que ha dicho Valentino, que es muy coherente. Al final tenemos una semanita de vacaciones en verano y es esa semana en la que está Suzuka, así que es bueno entrenar, pero es igual de bueno el descanso. Veremos si algún día podemos hacerlo".