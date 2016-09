Lorenzo señala a los Michelin: "Condicionan el campeonato"

Lorenzo que no ha tenido su mejor temporada/Foto cortesía

Jorge Lorenzo ha perdido 74 puntos con respecto a Márquez en las últimas seis carreras de la temporada. Desde su victoria en Mugello, entonces la segunda consecutiva y su quinto podio del año, apenas ha sumado 31 puntos con el tercero en Austria como mejor resultado. Tras finalizar octavo en Silverstone en una carrera en seco, el vigente campeón señaló a su neumático trasero: "Tuve el problema a mitad de carrera con la vibración del neumático trasero. Y perdía grip por todos los lados. Después han visto que el neumático trasero patinaba sobre la llanta, perdía equilibrado y generaba esa vibración fuerte que hacía perder grip sobre todo en rectas". Antes de resaltar que "los Michelin están siendo condicionando el campeonato".

Hace apenas dos semanas, tras la cita sobre mojado en Brno, el mallorquín señaló al mismo culpable: "Pude ser tercero, pero la goma delantera se destruyó. Después de la carrera, Michelin nos ha pedido disculpas, sobre todo a mí. Esto no tenía que suceder". Y en Assen, otro domingo pasado por agua, fue aún más tajante: "Cuando no confío en la rueda delantera voy lento, no consigo cambiar mi estilo cuando llueve mucho".

