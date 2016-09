Loris Baz sólo sufre un esguince

Moto GP

El piloto francés Loris Baz (Ducati Desmosedici GP14.2), que sufrió una fuerte caída junto al español Pol Espargaró (Yamaha YZR M 1) en la segunda curva de la primera vuelta de MotoGP en Inglaterra, sólo sufre un esguince en el pie derecho y este lunes se le realizará un TAC (Tomografía Axial Computerizada) en su lugar de residencia, Ginebra.

Loris Baz, que tuvo que ser atendido en la pista al perder momentáneamente el conocimiento, motivo por el que mañana se le realizará el TAC en Ginebra, fue trasladado a la clínica del circuito, en donde tras una serie de pruebas y radiografías de mano izquierda y pie derecho, se descartó cualquier tipo de fractura.

"Tenía mucha confianza para la carrera y la caída ha sido una lástima, porque lo podía haber hecho bien por los tiempos en los que se ha rodado", dijo Baz ya más tranquilo.

"Al llegar a la segunda curva estaba en paralelo con Pol para intentar adelantarle, pero entonces han frenado muy pronto delante, sobre todo Danilo Petrucci y aunque me he ido a la derecha para no darme contra él, Pol ya estaba entrando en la curva por fuera y nos hemos tocado", explicó Loris Baz.

"Después del golpe no me acuerdo mucho de lo que pasó ya que desperté justo antes de subir a la ambulancia y no me acuerdo de la caída, pero podía haber sido peor", reconoció el francés del equipo Avintia, quien dijo que el pie le duele un poco al apoyar.



"Lo importante es que Pol tampoco tiene nada roto, ha sido un incidente de carrera que no tendría que haber pasado, pero esa curva es muy estrecha", agregó el francés./ EFE