Cal Crutchlow: "Nuestro principal problema son las Ducati"

Moto GP

Sábado 3| 2:41 pm







Logré el mejor tiempo, porque asumí riesgos en el momento adecuado"

El británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), autor del mejor tiempo para el Gran Premio de Inglaterra de MotoGP reconoció que "la primera posición no es real en seco, pero" que "con neumático de carrera" pueden "estar entre los cinco primeros".



"Nuestro principal problema son las Ducati, porque son muy rápidas en rectas y apenas se les levanta la rueda, mientras que las Honda sufrimos acelerando", comentó el inglés.



"En realidad no he tomado demasiados riesgos", explicó Cal Crutchlow sobre su vuelta rápida para añadir que "en" su "mejor vuelta no había sido demasiado rápido en el primer sector y al apretar en la siguiente casi" se estrella "en la primera curva".



"Vi el accidente de Miller y me preocupó, porque la caída fue fuerte y pudo lesionarse y también vi en la pantalla grande la caída de Márquez, así que pensé que volver a apretar sería peligroso, pero logré el mejor tiempo, porque asumí riesgos en el momento adecuado", manifestó Cal Crutchlow./EFE