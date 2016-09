Rossi: "Vamos a tratar de luchar por el podio"

Moto GP

Estamos preocupados porque las otras motos están cada vez más cerca"

El italiano Valentino Roossi (Yamaha YZR M 1), segundo en la formación de salida para el Gran Premio de Inglaterra de MotoGP, reconoció que, a pesar de su resultado, "en condiciones de seco Viñales, Márquez y Iannone están un paso por encima, sobre todo Viñales, pero también Márquez".

"Nosotros no estamos tan bien, tampoco Lorenzo está bien de ritmo, pero vamos a tratar de hacerlo mejor mañana y luchar por el podio, ya que está siendo un fin de semana complicado", dijo Rossi.

"Estamos preocupados porque las otras motos están cada vez más cerca y Lorenzo, que es uno de los pilotos más fuertes aquí también está en dificultades, por lo que hay que seguir trabajando. Sólo estamos a sábado, pero salir desde la primera fila es verdaderamente importante ya sea la carrera en mojado o en seco", señaló el italiano.

"Por la mañana me encontré bien y en seco en los libres tenía ritmo, un poco por detrás de Márquez y Viñales, pero no estaba mal y cuando he montado el neumático nuevo empecé a ir muy despacio y entré en la segunda clasificación por los pelos. Eso quiere decir que no estábamos muy bien, aunque luego en mojado mejoramos y logramos acabar en primera fila, que es importante porque siempre te da un poco de ventaja salir en primera fila", manifestó Rossi./ EFE