Lorenzo a Pierer: "No tiene memoria o no es profesional"

No le han sentado nada bien a Jorge Lorenzo las declaraciones de Stefan Pierer, el patrón de KTM, en las que ponía como ejemplo su cuantioso fichaje por Ducati sin que eso garantice que vaya a ganar. Además, el austriaco ha hecho hincapié precisamente en el talón de Aquiles del mallorquín en las últimas carreras, la lluvia, y eso no lo tolera el vigente campeón de MotoGP.

“Ducati ha contratado a Lorenzo por, cuánto, ¿12 millones? Y con todo no están seguros de que vayan a ganar porque cuando llueve él no va. Y entonces ya no sirve tener la mejor moto”, aseguró Pierer en Motosprint. El pentacampeón ha sido contundente en su respuesta desde Silvertone cuando AS le ha preguntado por ello:“¿Cómo se llama? ¿Pierer? No sé, o no tiene mucha memoria o no es muy profesional, creo. Si te dedicas a esto, tienes que tener memoria y seguir las carreras. No sólo el último año sino todos los años precedentes. Seguramente no haya visto Aragón 2014 o Le Mans 2012 o Motegi el año pasado. O no tiene mucha memoria o no es muy profesional en su labor”.