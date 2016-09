Marc Márquez no cree que su ventaja sea definitiva

Moto GP

Habrá circuitos en los que sufriremos más y en otros menos"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del Mundial de MotoGP 2016, llega con 53 puntos de ventaja sobre el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) al Gran Premio de Inglaterra, pero no se fía porque "no es suficiente".

"Cincuenta puntos es una buena ventaja, pero no es suficiente", aseguró.

El piloto de Repsol Honda no cree que los representantes de Yamaha hayan arrojado la toalla "ni mucho menos, más que nada porque ellos tienen su propia guerra porque van muy pegados en el campeonato y eso, quieras que no, hace subir el nivel".

"Habrá circuitos en los que sufriremos más y en otros menos, Silverstone no es un circuito muy propicio para nosotros, pero no sufriremos tanto como en Austria o Misano, ya que sabemos cuál es nuestro punto débil, pero en este circuito no sufriremos tanto como en Austria, porque aunque hay tres aceleraciones muy fuertes se sale desde tercera velocidad y en Austria lo hacíamos en segunda", explicó el líder del mundial.

"De todas formas no ganas nada cuando te quejas siempre de lo mismo, pues ya sabemos lo que hay y lo que tenemos que hacer es trabajar para ganar en las partes donde nos encontramos fuertes", afirmó el piloto de Repsol.

Al ser preguntado por las pruebas de Brno, Marc Márquez comentó que probaron muchas cosas para "entender qué pasa con las levantadas de rueda, cómo mejorarlo".

"Pero aquí empezamos con la moto que hubiera corrido en Brno el domingo si hubiese sido una carrera en seco", añadió. EFE