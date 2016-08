Lluvia de ofertas para Fenati tras su ruptura con Rossi

Moto GP

Para Romano Fenati, es momento de pensar en el futuro. Así lo ha reconocido el expiloto de Moto3 a GPOne tras su ruptura contractual con el equipo Sky VR46 que dirige Valentino Rossi.

El italiano está actualmente "considerando varias ofertas para el año 2017, tanto en Moto2 como en Moto3". Entre las ofertas más suculentas para Fenati, está sobre su mesa la del equipo Ongetta Rivacold, donde pilota actualmente Niccolo Antonelli. El propio director del equipo Ongetta, Stefano Bedon, ha podido confirmar que las negociaciones están en marcha: "Creo que fuimos los primeros en hacer una oferta a Romano. Ficharle sería en nuestra opinión muy interesante, tanto económica como técnicamente. Le ofrecimos correr de nuevo en Moto3 el próximo año para tratar de ganar el Mundial".

Pero ahí no queda la cosa para el rebelde Fenati, ya que también dispone de una importante oferta para saltar a Moto2 con el equipo Gresini. Pase lo que pase, Bedon considera que la decisión de Fenati no debería demorarse: "Creo que la próxima semana vamos a saber todo. Sobre poder incorporarle ahora al equipo, por desgracia no podemos disponer de tres motos en pista y tenemos que respetar los contratos de nuestros pilotos. Es posible tratar de encontrar una solución para la próxima temporada, pero no es fácil".