Vettel: Ha sido una malísima salida

Fórmula 1

Domingo 13





El piloto alemán de Fórmula Uno Sebastian Vettel (Ferrari) admitió, tras acabar segundo una carrera en la que arrancó desde la 'pole position' que tuvo una "malísima salida".



"Las luces estaban encendidas durante mucho tiempo, pero ha sido mi error, he perdido la inercia y ha sido peor que una mala salida, ha sido una malísima salida y después ha sido difícil porque el Mercedes era muy rápido y tenía más ritmo que nosotros", explicó Vettel tras la conclusión de la carrera en Suzuka (Japón).



El tetracampeón mundial alemán, que logró en la clasificación el primer puesto de la formación de salida, arrancó antes de tiempo en el inicio de la carrera, por lo que tuvo que parar y cuando hizo su segunda arrancada, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) le adelantó por su izquierda y acabó siendo campeón.



"Valtteri ha volado, Lewis ha intentado una parada, por suerte no ha funcionado, y luego he intentado tener buenas salidas donde él podía ser una amenaza", añadió Vettel, que tuvo que proteger su segunda posición de los ataques de Lewis Hamilton durante las últimas vueltas.



El piloto alemán aseguró que con la "falta de ritmo" que tenía el Ferrari respecto a los Mercedes esto era "lo máximo" a lo que podían aspirar.



"No ha sido un buen día, nos faltaba ritmo, el segundo era razonable. Una pena lo que le ha pasado a Charles (Leclerc), con dos coches podríamos haber retado un poco más a los Mercedes", añadió. EFE