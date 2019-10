Suzuka recibe a un Hamilton con el liderato amarrado

Fórmula 1

El circuito de Suzuka recibe al Gran Premio de Japón, comandado por el piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que volvió a ganar en el pasado Gran Premio de Rusia y ostenta un liderato holgado, a prueba de tifones como Hagibis, que amenaza este fin de semana al trazado nipón.



El triunfo de Hamilton hace dos semanas en el circuito ruso de Sochi, donde se llevó la victoria y la vuelta rápida (25+1 puntos) permitió al piloto de Stevenage (Reino Unido) retornar a la senda del éxito después de tres carreras de dominio de la escudería Ferrari, con dos victorias del monegasco Charles Leclerc y una para el alemán Sebastian Vettel.



Hamilton, líder sólido del Mundial con 322 puntos y escoltado por su compañero, el finlandés Valtteri Bottas (249), mira a su siguiente rival, Leclerc, con la holgura que le dan sus 107 puntos de diferencia, ya que el monegasco acumula 215, tres por encima del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).



Una distancia sólida, a prueba incluso de 'supertifones' como el Hagibis, una tormenta tropical que ha aumentado su intensidad en los últimos días y que amenaza al Gran Premio con lluvias y fuertes rachas de viento de hasta 210 kilómetros por hora.



No es la primera vez que esto ocurre, ya que en Japón la meteorología ha sido protagonista de fines de semana de Fórmula Uno en 2014, cuando la lluvia del tifón Phanfone provocó un asfalto resbaladizo en el que se produjo el terrible accidente del francés Jules Bianchi, fallecido nueve meses después. En 2004, el tifón Ma-on provocó el traslado de la clasificación del sábado al domingo.



Llueve, truene o relampaguee, Japón es, claramente, territorio Hamilton. En el país del sol naciente ha ganado el británico en cinco ocasiones (2007, 2014, 2015, 2017 y 2018), y si repite triunfo por tercera vez consecutiva en Suzuka igualará al siete veces campeón mundial, el alemán Michael Schumacher.



El idilio de Hamilton con Japón no solo abarca Suzuka, sino también al otro circuito nipón: Fuji, donde comenzó la relación de Japón con la Fórmula Uno en 1976 y donde alzó los brazos el británico en 2007. Solo otro piloto ha ganado en ambos trazados: el bicampeón del mundo español Fernando Alonso, hoy en la búsqueda de completar otro desafío, el del rally Dakar.



Mientras Hamilton y Mercedes contemplan el futuro del campeonato con optimismo, en el garaje de su máximo rival, Ferrari, la situación entre sus dos pilotos, Vettel y Leclerc, es explosiva.



A la victoria del tetracampeón alemán en Singapur por una controvertida maniobra estratégica que perjudicó a su compañero, ganador de las dos pruebas anteriores, se sumó que Vettel aprovechó el rebufo de Leclerc en Rusia para sobrepasarle, algo no previsto y que enfureció al monegasco, finalmente tercero, perjudicado por el coche de seguridad que dio la victoria al Mercedes de Hamilton.



Por detrás de los tres grandes, Mercedes, Ferrari y Red Bull, -tercero en discordia que solo ha vivido una victoria este año, la del neerlandés Max Verstappen en Austria-, está un McLaren que ha sido noticia estas semanas, al anunciar que a partir de 2021 dejará de utilizar motores Renault para aliarse con Mercedes.



El cambio del constructor francés al alemán, aliado histórico de McLaren entre 1996 y 2010, ha levantado ampollas en el fabricante de motores galo, desde el cual se aseguró que habían ofrecido a McLaren compartir no solo motor, sino componentes del monoplaza, pero que recibieron una negativa para irse con otro competidor.



En la escudería de Woking (Reino Unido) miran con optimismo a sus pilotos, ya que el español Carlos Sainz se reencontró con los puntos en Rusia, donde fue sexto tras una gran sesión de clasificación, y su compañero, el británico Lando Norris encadena tres carreras seguidas sumando. La distancia de McLaren sobre Renault, su liderato en la 'otra Fórmula Uno' ya es de 32 unidades.



Los aficionados japoneses que desafíen al temporal acercándose a Suzuka tendrán la satisfacción de ver el debut de su compatriota Naoki Yamamoto, campeón de la Super Fórmula nipona y del Súper GT. Se estrenará con Toro Rosso durante la primera sesión de entrenamientos libres.



Suzuka, con sus 5,087 kilómetros de un trazado con una primera mitad de curvas sinuosas y una segunda mitad con largas rectas y giros lentos, decidirá a su próximo campeón el domingo, después de 53 vueltas para completar 307,471 kilómetros, o del límite de dos horas, siempre y cuando lo permita el supertifón Hagibis. EFE