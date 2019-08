Hamilton: Aún estamos en la pelea y en una buena posición

Fórmula 1

Sábado 3| 1:04 pm





El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno y que saldrá tercero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring que "aún" están "en la pelea y en una buena posición" con miras a la carrera.



"Naturalmente, siempre apuntamos al primer puesto. Pero (el holandés) Max (Verstappen, de Red Bull) hizo un trabajo sensacional, y hay que felicitarlo; al igual que a Valtteri", indicó, sobre Bottas, su compañero finlandés -segundo en el Mundial, a 41 puntos-, el quíntuple campeón mundial inglés.



"Se me escapó un poco durante la calificación. Fue una sesión difícil, el coche no iba exactamente igual que en el tercer entrenamiento libre y me costó algo", explicó Hamilton, de 34 años, ochenta veces victorioso en F1 y que el pasado domingo, en Alemania -donde sólo pudo acabar noveno, en la lluviosa y caótica carrera de Hockenheim-, elevó a 87 su propio récord de 'poles'.



"Pero seguimos en la pelea y en una buena posición con miras a mañana", apuntó el espectacular y excéntrico campen de Stevenage, que lleva siete victorias este año y cuyos seis triunfos en Hungría no iguala nadie.



"Hay una buena distancia hasta la primera curva, así que va a estar muy interesante. No es el sitio más sencillo para adelantar, pero también entrará en juego la estrategia. Así que presionaremos duramente mañana", comentó Hamilton este sábado tras la calificación del Hungaroring. EFE