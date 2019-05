Sergio Pérez: al final no hemos podido luchar por los puntos

Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez (Race Point) lamentó este domingo, tras acabar decimotercero en el Gran Premio de Mónaco, no haber podido luchar por los puntos.



"No ha sido una carrera fácil, pero hemos hecho todo lo que hemos podido. Estoy contento de que hayamos terminado la carrera, pero al final no hemos podido luchar por los puntos", dijo Pérez en declaraciones que difunde su equipo.



"Necesitábamos que la lluvia llegara y mezclara las cosas, pero hubo sólo unos pocos puntos de luz y eso fue todo", agregó.



"Cuando salió el coche de seguridad elegimos hacer un paso por el pit lane, pero yo estaba metido en un montón de tráfico y perdí bastante tiempo en el atasco de la Rascasse", recordó.



"Más tarde en la carrera hice un movimiento con Magnussen, que sentí que era un movimiento justo, pero él cortó la chicane y mantuvo la posición. Al final, si hubiera adelantado a Magnussen podría haber cambiado nuestro resultado, así que creo que debió haberme devuelto la posición", señaló Checo Pérez. // EFE