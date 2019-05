Leclerc: Estoy muy decepcionado

Fórmula 1

Sábado 25| 1:39 pm





El joven monegasco Charles Leclerc mostró su decepción por el error cometido por el equipo Ferrari, que le dejó en el decimosexto lugar de la parrilla de salida de la carrera de este domingo en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno.



"No entiendo qué ha pasado", dijo Leclerc tras su eliminación en la primera ronda de calificación en el Principado. "Lo vamos a hablar. Había tiempo de sobra para volver a pista, por lo que estoy muy decepcionado", abundó.

"He pedido volver a salir si hacía falta, pero no he tenido respuesta. Cuando faltaba un minuto los ingenieros se han dado cuenta de que el tiempo no era suficiente para pasar", lamentó Leclerc.



En el último tercio de la sesión, Leclerc debió pasar por la báscula



Entonces Ferrari decidió que su tiempo era suficiente para acceder a la Q2 y dejó su monoplaza en el garaje, pero sus cálculos no fueron acertados.



"Teníamos tiempo para hacer dos o tres vueltas más. Estoy muy decepcionado", repitió Leclerc. // EFE