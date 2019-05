Toto Wolff: Sin Niki Lauda, me siento como un zombi

Fórmula 1

Jueves 23| 11:15 am





El director del equipo Mercedes de Fórmula Uno Toto Wolff aseguró este jueves que "sin Niki Lauda", quien el lunes falleció en Zúrich, se siente "como un zombi".



"Las últimas 48 horas han sido terribles", dijo Toto Wolff este jueves, coincidiendo con la primera jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Mónaco.



"Me siento como un zombi. No hago más que mirar las fotos y me veo con lágrimas en los ojos cada media hora porque él ya no está aquí", apuntó.



Niki Lauda, tres veces campeón del mundo de Fórmula Uno, era el presidente del equipo Mercedes de Fórmula Uno.



"No poder mandarnos mensajes, no poder hablar con él durante el fin de semana, no poder recibir su opinión y haberle perdido como compañero es lo más difícil para mí", manifestó Wolff. EFE