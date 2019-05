Vettel: El coche no va mal, pero no somos lo suficientemente rápidos

Fórmula 1

Sábado 11| 3:59 pm





El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que arrancará tercero este domingo en el Gran Premio de España, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Montmeló (Barcelona) que su coche "no va mal", pero que no son "lo suficientemente rápidos".



"He sacado todo lo que pude del coche y el la Q3 (tercera ronda de la calificación) volví a intentar algo, pero no soy del todo feliz", explicó el cuádruple campeón mundial, que encabezó el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13) y que este año ocupa la tercera plaza del Mundial, con 52 puntos, 35 menos que el líder, el finlandés Valtteri Bottas, que este domingo saldrá desde la 'pole' en Montmeló.



"El coche no va mal, pero no somos lo suficientemente rápidos", comentó Vettel, de 31 años, 52 veces victorioso en Fórmula Uno, categoría en la que ha firmado 55 'poles'.



"Estamos contentos, pero al mismo tiempo no lo estamos. Con esto quiero decir que el coche está bien equilibrado y que las mejoras que hemos traído han ayudado a la conducción del coche", comentó Vettel.



"Sin embargo, es obvio que aún ni estamos donde quisiéramos, porque somos muy rápidos en las rectas, pero perdemos demasiado tiempo en las curvas lentas", afirmó en Montemeló el cuádruple campeón alemán.



"El resultado de todo esto es que no estamos en cabeza, por lo que tenemos que seguir trabajando duro. Sin embargo, creo que tener un coche bien equilibrado significa que podemos tener una buena carrera, por lo que estoy preparado para darlo todo mañana", manifestó Vettel. // EFE