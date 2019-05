Bottas: Sentí el golpe de adrenalina; cada vez me noto mejor en el coche

Fórmula 1

Sábado 11| 1:52 pm





El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, que tras batir el récord de pista en Montmeló (Barcelona) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de España, por delante de su compañero inglés Lewis Hamilton, indicó que sintió "el golpe de adrenalina" y que "cada vez" se nota "mejor en el coche".



"Hoy sentí el golpe de adrenalina", explicó Bottas, nacido en Nastola hace 29 años, después de firmar en el circuito de las afueras de la Ciudad Condal su tercera 'pole' del año, la novena de su carrera en Fórmula Uno.



"He arrancado muy bien la temporada, de la forma en la que me lo había propuesto", comentó el finlandés, que este sábado fue seis décimas más rápido que su compañero el quíntuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que arrancará junto a él desde una primera fila íntegra de Mercedes.



"Me siento cada vez mejor en el coche y ya tengo ganas de que empiece la carrera", indicó Bottas, que encabeza el Mundial con 87 puntos, uno más que Hamilton, y que este domingo buscará desde la 'pole' su sexta victoria desde que pilota en F1.



"Me siento realmente bien. En cada ronda de la calificación encontré espacio para la mejora; pequeños detalles aquí y allá. Y me las apañé para juntarlo todo en la Q3, en la que tuve una muy buena primera vuelta", explicó el finlandés, acerca del giro con el que batió el récord de pista en Montmeló.



"Creo que el paquete que hemos traído a Barcelona está funcionando muy bien; y el coche estuvo muy fuerte, especialmente en el tercer sector. Todo ese mérito es del equipo, por lo que quiero darle las gracias a todo el mundo en (las factorías de) Brackley y Brixworth (Inglaterra, Reino Unido)", manifestó Bottas después de volar en la pista de las afueras de la Ciudad Condal.



"Nuestro ritmo en tandas largas parecía bueno el viernes, pero los domingos pueden pasar muchas cosas", advirtió el piloto de Nastola, que viene de ganar en Baku, la capital de Azerbaiyán; y que también se anotó la primera carrera del año, en Melburne (Australia).



"La salida y la primera curva van a ser especialmente importantes. Mañana tanto Lewis (Hamilton) como yo queremos ganar, así que espero una lucha dura y limpia", manifestó Bottas este sábado en el circuito barcelonés. // EFE