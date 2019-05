Valtteri Bottas dominó en lo entrenamientos de Montmeló

Fórmula 1

Viernes 10| 1:11 pm





El finlandés Valtteri Bottas, líder del Mundial de Fórmula Uno, fue el más rápido este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de España, el quinto del año, en Montmeló (Barcelona), delante de su compañero inglés Lewis Hamilton, en otra jornada dominante de Mercedes.



Bottas, que lidera con 87 puntos, uno más que Hamilton, volvió a ocupar por enésima vez junto al quíntuple campeón mundial inglés los dos primeros puestos de una clasificación en Fórmula Uno, en un Mundial en el que llevan cuatro 'dobletes', repartiéndose triunfos en las cuatro primeras pruebas.



Ferrari, de momento, no reaccionó en el circuito barcelonés y se conformó con el tercer puesto del monegasco Charles Leclerc y el cuarto del alemán Sebastian Vettel, tercero en el certamen. A 35 unidades, ya, del finlandés.



Valtteri marcó el mejor tiempo de la jornada en la sesión vespertina -en la que se firmaron los mejores registros del día, siempre con el neumático del compuesto más blando (c1)-, al cubrir los 4.655 de la pista de las afueras de la Ciudad Condal en un minuto, 17 segundos y 284 milésimas, sólo 49 menos que Hamilton.



Con Leclerc y Vettel a 301 y 389 milésimas, respectivamente; y con el holandés Max Verstappen (Red Bull) -con problemas en el motor en el ensayo matinal; y mecánicos en la segunda sesión- ocupando la quinta plaza, a siete décimas de Bottas. Que viene de firmar en Baku, la capital de Azerbaiyán, su segundo triunfo del año, después del logrado en la apertura de Melburne (Australia).



Así que nada nuevo bajo el sol, en una jornada en la que Bottas ya había sido el más rápido en la sesión matinal. En la que Mercedes y Ferrari dibujaron un sandwich en la tabla de tiempos, con Vettel y Leclerc en segunda y tercera posición de un ensayo que Hamilton -ganador este año en Bahrein y China- acabó cuarto.



El primer entrenamiento, en el que el español Carlos Sainz (McLaren), que logró el noveno tiempo del día -a un segundo y tres décimas-, había sido sexto; concluyó un minuto antes de lo previsto, debido al accidente -en la duodécima de las 16 curvas de la pista y por suerte sin mayores consecuencias- del canadiense Lance Stroll, compañero del mexicano Sergio Pérez en Racing Point: Force India, antes de entrar en concurso de acreedores y cambiar de propiedad.



'Checo', que viene de acabar sexto en Baku y que ocupa esa plaza en el Mundial, con 13 puntos, no empezó con buen pie en Montmeló, que alberga el primer Gran Premio de España de la era pos-Alonso; y donde nadie ha ganado más veces (seis) que el alemán Michael Schumacher, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.



El piloto tapatío acabó con el decimoctavo tiempo, a dos segundos y una décima del crono de Bottas, en unos entrenamientos en los que fueron rápidos los Haas del francés Romain Grosjean -sexto- y el danés Kevin Magnussen, octavo, por detrás del galo Pierre Gasly (Red Bull). Magnussen se ordenó en la tabla de tiempos justo delante de Sainz, duodécimo en el Mundial, tras haber sumado en Baku, donde fue séptimo, sus primeros (6) puntos del año.



La afición espera mucho del madrileño, única referencia local desde la retirada de la F1 (no se sabe aún si en forma de 'adiós' o de 'hasta luego') de su compatriota Fernando Alonso, al que ha sustituido a bordo del McLaren.



El doble campeón mundial asturiano de F1, dos veces ganador del Gran Premio de España -en 2006 (Renault) y 2013 (Ferrari), cuando logró el último de sus 32 triunfos en categoría reina-, que viaja este fin de semana hacia Indianápolis (EEUU), donde una victoria en las 500 Millas le haría acreedor a la 'Triple Corona', acabó otras cinco veces en el podio (cuatro de ellas, segundo) de Montmeló.



Donde el año pasado Hamilton encabezó otro 'doblete' Mercedes junto a Bottas. En un circuito cuya continuidad peligra en el Mundial, en el que este sábado se completarán los ensayos libres, horas antes de la calificación para la quinta carrera de un Mundial a 21 que se cerrará el 1 de diciembre, en Abu Dabi.



La cronometrada principal -que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 66 vueltas, para completar un total de 307 kilómetros- será de vital importancia. En 21 ocasiones el ganador en Montmeló, sede del Gran Premio de España desde 1991, partió desde la 'pole'; en la que arrancaron quince de los últimos 18 vencedores de una prueba que nadie ganó por detrás del quinto puesto en parrilla con el que festejó su éxito de 2013 Alonso. // EFE