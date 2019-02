Ferrari llega al último test como el equipo a batir

Fórmula 1

Los equipos del Mundial de Fórmula Uno, con Ferrari como el equipo a batir, afrontan entre el martes y el viernes en el Circuito de Barcelona-Cataluña las cuatro últimas jornadas de entrenamientos de pretemporada con el objetivo de acumular kilómetros que les permita llegar de la mejor forma posible a la primera cita del año, el Gran Premio de Australia del 15 al 17 de marzo.



Ferrari se presenta como el mejor de ellos. Fue la semana pasada el equipo que se mostró más en forma. Marcó el mejor tiempo los dos primeros días y después se dedicó a hacer simulaciones de gran premio hasta completar un total de 598 vueltas, sólo por detrás de las 610 de Mercedes, el equipo más activo de la parrilla.



Esos cuatro primeros días el SF90 evidenció ser fiable y superior a sus rivales mientras estuvo en la pista. Tanto el tetracampeón alemán Sebastian Vettel como el monegasco Charles Leclerc destacaron lo cómodo que era conducir el coche y lo fácil que era sacarle todo el rendimiento.



Esta semana los dos pilotos de Ferrari cambian de estrategia y rodarán los cuatro días, uno por la mañana y otro por la tarde.



Mercedes, el gran dominador del mundial los cinco últimos años, no dio muestras de la habitual autoridad, aunque aún no ha jugado todas sus cartas.



El británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas dedicaron los cuatro días a acumular kilómetros y aún tienen que desvelar su verdadero ritmo a una vuelta con el compuesto de neumáticos más blando. Esperan hacerlo esta misma semana.



Red Bull, que estrena motor (Honda), completó 475 giros al trazado barcelonés y tuvo una semana sin sobresaltos reseñables en manos del holandés Max Verstappen y el francés Pierre Gasly.



La gran revelación de la primera semana de test fue el equipo Alfa Romeo-Ferrari (antes Sauber), que fue el tercero en vueltas completadas (507) con su nueva pareja de pilotos: el finlandés Kimi Raikkonen, que fue el cuarto más rápido del total de cuatro días, y el italiano Antonio Giovinazzi.



Toro Rosso-Honda también evidenció haber hecho un buen trabajo durante el invierno. Entre el ruso Daniil Kvyat y el tailandés Alex Albon el equipo dio 482 vueltas sin grandes problemas. Marcaron el segundo (Albon) y tercer (Kvyat) mejor tiempo de la jornada.



McLaren, con el español Carlos Sainz y el británico Lando Norris, fue la semana pasada el sexto equipo que más kilómetros completó al conseguir dar 445 vueltas en una muy semana si se compara con otras campañas.



La fiabilidad de la que carecieron los años anteriores no fue esta vez un quebradero de cabeza para la escudería de Woking, que pudo trabajar sin excesivos sobresaltos.



Carlos Sainz incluso se permitió el lujo de marcar el segundo tiempo más rápido del primer día, algo que el madrileño calificó como "anecdótico".



Renault, en manos del australiano Daniel Ricciardo y el alemán Nico Hülkenberg, aspira a mejorar las 433 vueltas completadas la semana pasada, en la que tuvieron el honor de marcar el mejor tiempo de los tiempo cuatro días, obra de Hülkenberg, que marcó un 1:17.393 con el compuesto más blando de la gama de Pirelli (C5).



El equipo Haas dio 384 vueltas en un arranque algo modesto y tiempos poco competitivos y ciertos problemas de fiabilidad.



Racing Point-Mercedes (antes Force India) fue el penúltimo equipo en kilometraje total tras una semana en la que sólo el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll dieron 248 giros a Montmeló.



Williams tan sólo dio 88 vueltas. El polaco Robert Kubica y el británico George Russell no dispuso del coche hasta el tercer día. Sus tiempos fueron los peores de la parrilla. Esperan recuperar esta semana todo ese tiempo perdido. EFE