Vettel: "Me gustaría continuar con Kimi, pero no está en mi mano"

El alemán Sebastian Vettel, líder del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, reconoció este jueves que le gustaría seguir teniendo como compañero en el equipo Ferrari al finlandés Kimi Raikkonen.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Alemania, que este fin de semana se disputará en Hockenheimring, Vettel confesó que le gusta Raikkonen como compañero, aseguró que le "gustaría continuar con él", si bien subrayó que esa decisión "no" está en su mano.

Ante los rumores que apuntan hacia el joven monegasco Charles Leclerc como sustituto de Kimi Raikkonen, el tetracampeón del mundo manifestó que le gustaría continuar con su actual compañero.

"Charles va a tener una gran carrera. Es un gran tipo, es rápido y lo tiene todo, pero es muy joven. Aunque si eres joven siempre tienes prisa para todo. No sé cuándo, cómo o con quién voy a pilotar el año que viene, pero no me importa mucho, la verdad. Tengo claro dónde voy a estar yo y cualquiera de los dos encajaría", dijo.

Vettel explicó que solo conoce a Charles Leclerc del programa de jóvenes pilotos de la escudería italiana, aunque tiene buenas referencias de él. El germano, sin embargo, mostró su preferencia por la continuidad del finlandés. "Kimi me cae bien, nos llevamos bien y nunca hemos tenido problemas", recordó.

Su preocupación, en cualquier caso, es rendir los dos próximos años con Ferrari. "Yo tengo mi sitio, mi ilusión. Sé lo que quiero conseguir y eso es todo lo que me importa", indicó.

En ese sentido, Vettel apuntó que el coche "tiene mucho potencial" y mostró su confianza en que el rendimiento se mantenga en la segunda parte de la temporada.

"El año pasado teníamos un buen ritmo, pero nos faltó rendimiento a final de año. Con un poco de suerte, creo que esta vez lo podremos hacer mejor", deseó.

Su objetivo prioritario, no obstante, es triunfar este domingo en Alemania. "Serían más que 25 puntos, teniendo en cuenta que yo corro en casa. Nací a media hora de aquí, crecí en esta zona y sería genial poder tener un buen fin de semana", remarcó.

Esta podría ser, además, la última vez que se celebre el Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno, si son ciertos los rumores que le llegan al piloto de Heppenheim, de 31 años.

"A mí, personalmente, me gustaría volver el año que viene o el siguiente", agregó. "Sería una pena perder una carrera clásica en Alemania. Por eso espero que los alemanes vengan y ondeen la bandera y, si hay una oportunidad de ganar, quiero hacerlo", sentenció./ EFE