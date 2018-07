Vettel: "Es una tontería pensar que lo que pasó fue deliberado"

Fórmula 1

Domingo 8| 1:33 pm





El alemán Sebastian Vettel dijo este domingo, tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña, que es "bastante tonto" acusar a su equipo, Ferrari, de chocar deliberadamente con los pilotos de Mercedes después del incidente en la primera vuelta entre el finlandés Kimi Raikkonen y el británivo Lewis Hamilton.



Raikkonen se tocó en la primera vuelta con Hamilton, dos carreras después de que Vettel cometiera un error en la salida del Gran Premio de Francia y chocara con Valtteri Bottas.



Hamilton, que remontó hasta la segunda plaza, se refirió en el podio a "tácticas interesantes" de Ferrari, y el director de Mercedes, Toto Wolff, señaló que el incidente fue "deliberado o incompetente".



Al ser cuestionado por ello, Vettel dijo: "¿Por qué? Las cosas pueden pasar. Es una tontería pensar que todo lo que pasó fue deliberado".



"A mí, al menos, me costaría ser tan preciso y eliminar a alguien. En Francia perdí mi alerón delantero, así que arruiné mi propia carrera. Es fácil atacar y hacer un movimiento y es fácil tener un incidente", dijo.



"Sólo lo vi brevemente, pero no creo que haya ninguna intención y me parece un poco innecesario llegar a eso", precisó.



Raikkonen también descartó las acusaciones: "Así es como funciona a veces. Es fácil decirlo después de las últimas dos carreras, pero a nosotros nos han golpeado muchas veces en el pasado". EFE