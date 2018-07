Hamilton reclamará a Vettel el liderato en Silverstone

Fórmula 1

El Gran Premio de Gran Bretaña, décima cita del Mundial y que se disputa este fin de semana en el circuito de Silverstone, tiene como principal protagonista al ídolo local, Lewis Hamilton (Mercedes), que le reclama en casa al alemán Sebastian Vettel (Ferrari) el liderato que le arrebató hace cuatro días en Austria.



Lewis Hamilton llegó al Red Bull Ring de Spielberg primer de la general con 14 puntos más que Vettel y, tras abandonar por avería, lo abandonó con uno menos que el germano.



La retirada de Hamilton en Spielberg dejó en 33 su racha carreras consecutivas terminando dentro de los puntos. Una serie que empezó en el Gran Premio de Japón de 2016 y que estuvo jalonada por 16 victorias, 24 podios y un botín de 623 puntos.



Ahora, en casa, Hamilton, don de ha ganado cinco veces, las cuatro últimas de forma consecutiva (2008, 2014, 2015, 2016 y 2017), pretender regresar al frente de un campeonato en el que por primera vez y tras las nueve primeras carreras tres equipos diferentes han sumado tres victorias en el campeonato.



Ferrari ganó con Vettel en Australia, Baréin y Canadá; Red Bull lo hizo con el australiano Daniel Riciardo en China y Mónaco y con el holandés Max Verstappen en Austria; y Mercedes se impuso con Hamilton en Azerbaiyán, España y Francia.



Mercedes quiere olvidar cuanto antes el desastre que para su estructura supuso el Gran Premio de Austria, en el que tampoco pudo acabar por avería el finlandés Valtteri Bottas, que arrancó desde la 'pole'. La última vez que abandonaron los dos coches del equipo alemán en una misma carrera fue en el Gran Premio de España de 2016, con el germano Nico Rosberg como compañero de Hamilton.



El español Fernando Alonso (McLaren) acude a Silverstone tras haber logrado un octavo puesto en Austria, tras salir desde la calle de garajes, y romper una racha de tres carreras seguidas sin cruzar la meta. Y lo hace con un equipo del que acaba de dimitir como jefe de competición el francés Eric Boullier.



"En Austria conseguimos maximizar todo lo que pudimos para conseguir algunos puntos y, aunque Silverstone es una pista difícil, espero que podamos reunir todo lo que hemos aprendido y hacer lo mismo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Esperamos que el apoyo del público local también nos dé un impulso extra para poner fin a este trío de carreras consecutivas", afirma el bicampeón mundial español.



Carlos Sainz (Renault) puso fin en Austria a una racha de seis carreras seguidas dentro de los puntos, pero no ve motivos para estar de nuevo entre los diez primeros en Gran Bretaña.



"El fin de semana en Austria fue bien para el equipo hasta el domingo. Fue una carrera decepcionante para ambos coches. Todo el mundo tiene estos momentos a lo largo de la temporada, así que queremos dejar eso a un lado y centrarnos en Silverstone. No hay razón por la que no podamos volver a estar entre los diez primeros", afirma Sainz, que fue duodécimo en Austria.



El Gran Premio de Gran Bretaña arranca el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, de 11:00 a 12:30 CET, y de 15:00 a 16:30.



El sábado se disputa la tercera tanda libre (12:00 a 13:00) y la sesión de clasificación (15:00 a 16:00). La carrera se disputa el domingo a partir de las 15:10 sobre 71 vueltas al trazado de Silverstone. EFE