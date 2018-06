Alonso: "Hemos tenido las peores prestaciones de la temporada"

Fórmula 1

Domingo 24| 12:43 pm





El español Fernando Alonso (McLaren), decimosexto este domingo en el Gran Premio de Francia, comentó tras la carrera que en el circuito Paul Ricard ha tenido "las peores prestaciones de la temporada".



"Este fin de semana hemos sido muy poco competitivos. Los dos coches no quedamos fuera el sábado en la Q1 y este domingo, fuera de de los puntos en la carrera", dijo Alonso a Movistar F1.



"Ojalá que otro circuito veamos mejores prestaciones. Aquí han sido las peores de la temporada. Espero que sea un caso aislado", agregó el bicampeón mundial.



"Tengo esperanzas de que cambie la cosa y podamos estar mas cerca del Top 10", deseó el asturiano.



Al explicar el motivo por el que no pudo cruzar la línea de meta. Alonso dijo: "Al final venía con una rueda mirando para Cuenca y tuvimos que parar, pero no perdíamos puntos". EFE