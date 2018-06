Bottas el más rápido en los terceros libres del GP de Francia

Fórmula 1

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó el mejor tiempo (1:33.666) en la corta y lluviosa tercera sesión de entrenamientos libres para el GP de Francia, que regresa al circuito Paul Ricard después de 28 años.



La lluvia hizo su aparición en el circuito Paul Ricard cuando apenas habían transcurrido cinco minutos de esta FP3. La temperatura ambiente, de 25 grados, era inferior a la del viernes, y la pista estaba más fresca: 37, frente a los 50 que llegó a alcanzar el asfalto en la sesión vespertina anterior.



El británico Lewis Hamilton (Mercedes) había dominado las dos sesiones anteriores. Por la mañana con un tiempo de 1:32.231 y por la tarde, con la pista más lenta, marcó 1:32.539, en tanto que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), actual líder del campeonato, terminaba quinto la sesión vespertina con 1:33.689.



Los pilotos esperaron en los garajes a que escampara, de forma que la sesión, de una hora según el programa, quedó reducida a los cinco primeros y a los diez últimos minutos.



Antes de la lluvia, Bottas había marcado el mejor crono con su Mercedes (1:33.666), seguido de Carlos Sainz (1:34.953). Fernando Alonso estaba cuarto con 1:36.365, por delante del Ferrari de Sebastian Vettel (1:36.756), pero no eran tiempos significativos, en esas condiciones.



El pronóstico meteorológico apuntaba posible lluvia para dos horas después, en la sesión de clasificación, de ahí que los equipos prefirieran, por precaución, no salir a pista para preservar los tres juegos de neumáticos de lluvia extrema de que disponen.



La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) había permitido a los equipos un juego adicional de neumáticos de lluvia si se necesitaban en las dos primeras sesiones de libres, pero no en la tercera, porque sus previsiones no anunciaban lluvia para hoy.



Fernando Alonso salió a pista con gomas de lluvia cuando el cronómetro marcaba 10 minutos para la conclusión, con la pista anegada. Sólo dio una vuelta. Al siguiente paso por garajes, se puso a resguardo. Cinco pilotos ni siquiera marcaron tiempos en la toda la sesión.



Dentro de dos horas se disputará la sesión de clasificación, de nuevo con posibilidades de lluvia. EFE