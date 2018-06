Márquez rueda con el Red Bull Toro Rosso de F1

Fórmula 1

Martes 5| 11:45 am





EFE.

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuádruple campeón del mundo de MotoGP, ha probado el Fórmula Uno de Red Bull con los colores de Toro Rosso y motor Honda de ocho cilindros, en el circuito austríaco de Spielberg, propiedad del dueño de la marca de bebida energética.



Márquez, quien estuvo probando el simulador de Fórmula Uno del fabricante austríaco y también realizó su particular sesión para el diseño de su asiento en el monoplaza, algo que también hicieron tanto Dani Pedrosa como el campeón del mundo de motocross, el italiano Toni Cairoli, que también probarán el monoplaza, sorprendió con su rendimiento a los integrantes del equipo.



Esta iniciativa es el reconocimiento de la bebida energética, de la que son patrocinados los tres pilotos, por los esfuerzos y buenos resultado conseguidos en sus respectivas especialidades.



Tras el Gran Premio de Italia de MotoGP, en el que Marc Márquez sufrió una caída y acabó decimosexto, el vigente campeón del mundo de la categoría y líder del mundial 2018, visitó la sede de Red Bull Racing y probó en el simulador del equipo para tratar de adaptarse a las reacciones y frenadas del coche antes de completar hoy, martes, una serie de vueltas al trazado austríaco.



Márquez estuvo asistido en todo momento por los miembros de la escudería y pudo recibir consejos por parte del asesor de la marca, Helmut Marko, y los ex pilotos y campeones del mundo Niki Lauda y Mark Webber.



"Es una sensación increíble pilotar este coche, especialmente en las deceleraciones y en la velocidad de paso por curva; ahora empiezo a sentir de nuevo mi cuello", exclamó Marc Márquez tras la prueba.



"La gran diferencia con MotoGP es el punto de frenado, también la forma de frenar es totalmente diferente. En moto GP se frena antes y de forma más suave", agregó el piloto, según recoge la agencia de prensa APA.



"En el coche uno se siente más seguro pero no capta tanto cuál es el límite. En la moto uno tiene más señales de advertencia", concluyó.



Los tiempos de Márquez en su primera toma de contacto con la Fórmula Uno han sido "impresionantes", según Helmut Marko



"Empezó con 1,21 minutos y acabó en 1,14. Ha cumplido de sobra con mis expectativas", aseguró.



Los mejores tiempos de entrenamiento la pasada temporada en el circuito austríacos de 4,318 km fue de 1,05 minutos.



Según Marko, el propio dueños de Red Bull, Dietrich Mateschitz, quedó tan impresionado que dijo de broma que quizá Márquez sea también algún día campeón del mundo en Formula Uno.



Hasta ahora el británico John Surtees (1934-2017) es el único piloto en la historia en ganar el campeonato del mundo en automovilismo y motociclismo.



Surtees ganó el Mundial de Fórmula Uno en 1964 con Ferrari y cuatro títulos en la categoría reina del motociclismo, entre 1956 y 1960, con MV Agusta



Solo otros tres pilotos de moto lograron dar el salto a la Fórmula Uno: el italiano Nello Pagani, el británico Mike Hailwood y el venezolano Johnny Cecotto.



Márquez aseguró que no tenía la intención de seguir los pasos de John Surtees, pero reconoció que rodar por primera vez con un Fórmula Uno fue experiencia "inolvidable" y "fantástica".



Dani Pedrosa, que no continuará como compañero de Marc Márquez el año próximo en el equipo Repsol Honda, tomará el relevo de su compatriota al volante del monoplaza en la jornada del miércoles, junto al italiano Toni Cairoli, nueve veces campeón del mundo y vigente titular en la categoría máxima MXGP.