Vettel espera que vayan "más rápidos" con los neumáticos hiperblandos

Fórmula 1

Jueves 24| 4:38 pm





No los hemos probado en carrera, pero en (los tests de) Abu Dabi vimos que eran muy rápidos, eso siempre es más divertido. No duran tanto como otros, pero el estrés de los neumáticos es bajo en Mónaco comparado con otras pistas, así que deberían ir bien y ser más rápidos. Por eso llevamos muchos hiperblandos", manifestó.



Vettel reconoció en la rueda de prensa previa al inicio de la actividad del Gran Premio de Mónaco que la anterior carrera en Montmeló (Barcelona), en la que fue cuarto, no fue positiva por su mal ritmo en carrera.



"Sería justo decir que Barcelona no fue una buena carrera para nosotros. El sábado fue bueno, estuvimos cerca en clasificación pero no pudimos mantener el ritmo en carrera (...) Aquí el ritmo no es tan relevante porque la pista es muy distinta", analizó el cuatro veces campeón mundial, entre 2010 y 2013 con Red Bull.



Vettel logró la victoria en Mónaco en 2017 y reconoció que se siente "más cómodo" con su actual monoplaza y eso "debería ayudar" en un circuito tan complicado para el pilotaje como el trazado urbano de Montecarlo.



Por último, preguntado por si le gustaría en el futuro compartir equipo con su actual rival, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), dijo que "no le importaría" aunque aseguró estar "contento" con su actual compañero, el finlandés Kimi Raikkonen.



"Nunca sabes qué va a pasar en la Fórmula Uno, cualquier cosa que no fuera que Lewis siga en Mercedes sería una sorpresa. A lo mejor en el futuro nos vamos los dos al mismo equipo porque somos viejos, pero de momento es irrelevante. Estoy contento de estar donde estoy", finalizó Vettel, entre bromas de Hamilton en la rueda de prensa. EFE