Ricciardo: "La 'pole position' es el objetivo"

Fórmula 1

Jueves 24| 1:42 pm





EFE

El piloto australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que fue el más rápido durante las dos sesiones de entrenamientos libres de este jueves en el Gran Premio de Mónaco, aseguró que lograr la primera posición en la clasificación o 'pole position' es "el objetivo" de su escudería.



"Nuestro ritmo parece bueno, no está todo aún puesto sobre la pista, pero parece que vamos bien en todas las condiciones. La 'pole' es el objetivo. La intención este fin de semana es intentar ganar y ser dominante. Es un buen inicio", señaló Ricciardo en declaraciones que recoge la web oficial de la F1.



No obstante, el piloto australiano, que ya logró la 'pole' en este trazado en 2016 pero no la victoria -ganó el británico Lewis Hamilton (Mercedes)- advirtió que el sábado la clasificación estará "apretada".



"Hemos liderado las dos sesiones, de manera que por el momento hemos hecho todo lo que podemos. Creo que podremos conseguir algo más el sábado, pero el sábado estará todo muy apretado. Tenemos un día libre por delante y estoy seguro que Ferrari y Mercedes nos pondrán presión", añadió.



Su compañero holandés Max Verstappen, segundo en las dos sesiones libres de este jueves, opinó que tienen "un gran coche" y que el circuito urbano de Montecarlo les beneficia al no tener rectas largas.



"Sí, la 'pole' definitivamente es el objetivo. Seguro que ellos estarán cerca en la clasificación por los modos de motor, pero creo que aún así creo que lo podemos hacer mejor", señaló el joven piloto holandés, de 20 años.



"Normalmente en la carrera en Mónaco, si haces una buena salida y un buen paso por talleres todo va bien, así que tenemos que concentrarnos en la clasificación. Hoy ha sido positivo, los tiempos por vuelta están ahí, esperamos que sea lo mismo el sábado", deseó Verstappen. EFE