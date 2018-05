Hamilton: "Las primeras cinco carreras de 2018 han sido muy duras"

Fórmula 1

Miércoles 23| 5:19 pm





"Hay mucho trabajo, mucho estrés, se nota en el equipo, todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos para acabar lo más alto. Estas primeras cinco carreras han sido muy duras, siempre son muy difíciles, porque estás aprendiendo y hay que hacerlo muy rápido. Es imposible decir qué va a pasar pero haremos todo lo que podamos para conseguir el mejor resultado posible", señaló en rueda de prensa.



Hamilton, que encadenó seis carreras sin ganar (las tres últimas de 2017 y las tres iniciales de esta temporada) hasta su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, explicó en la comparecencia de los pilotos previa a los primeros entrenamientos, que han aprendido "muchísimo" en estas primeras carreras y dijo que están "progresando en la dirección correcta".



El líder del Mundial de Pilotos, con 95 puntos en su haber (17 más que el alemán Sebastian Vettel), dijo que confían en mejorar respecto a la carrera en Mónaco del año pasado, cuando fue séptimo después de un error en la clasificación que le hizo salir decimotercero, en una carrera que ganó Ferrari con Vettel.



"El año pasado Ferrari fueron los más rápidos pero creo que este año Red Bull estarán con ellos. Nosotros intentaremos estar cerca y averiguar cuál será nuestro ritmo de carrera. El año pasado hubo muchos 'overcut' y 'undercut' (estrategias de adelantamiento en las paradas), cualquier cosa es posible", apuntó.



El cuatro veces campeón mundial espera que se batan "muchos récords" en Mónaco con los nuevos neumáticos hiperblandos y las zonas del circuito en las que se ha cambiado el asfalto.



Preguntado por la renovación de su contrato con la escudería Mercedes, con la que compite desde 2013, el británico dijo que no tiene "ninguna prisa" pero confirmó que no está hablando con ningún otro equipo.



"No estoy hablando con nadie, no hay ninguna otra consideración más allá de Mercedes, no hace falta apresurarse, hay contrato en vigor. Disfruto de las carreras y me gusta teneros en vilo", bromeó el piloto británico. EFE