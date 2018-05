Vettel: "Creo que será una carrera igualada"

Fórmula 1

Sábado 12| 6:41 pm





El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se mostró satisfecho con la tercera plaza que logró en la sesión de calificación del Gran Premio de España y felicitó a los Mercedes por su nivel, si bien prevé que la carrera de este domingo será "igualada".



El cuatro veces campeón del Mundial de Fórmula Uno acabó tercero, a menos de dos décimas de la 'pole position' que firmó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien fue algo más rápido que su compañero de equipo, Valtteri Bottas, segundo.



"Sabíamos que Mercedes estaría fuerte y así fue. Así que tenemos que sacarnos el sombrero y felicitarlos. Mañana creo que estaremos más cerca. Todo puede suceder, como ya pasó en las últimas dos carreras", avisó.



Sobre su actuación en la sesión de calificación, Vettel reconoció que su primera vuelta rápida en la Q3 no fue del todo buena y que, después, en el último intento para conseguir la 'pole position', tuvo buenas sensaciones.



"Me he sentido bien hasta el final. Cuando miré donde estaba mi nombre en la torre de clasificaciones y no lo vi arriba, y no acabé tan contento, pero sabíamos que Mercedes estaría muy fuerte aquí. Creo que mañana será una carrera interesante", añadió.



No obstante, el piloto teutón lamentó que todavía no ha sido capaz de encontrar el ritmo adecuado con los neumáticos, algo que no le ha beneficiado en la calificación.



"Creo que los neumáticos son diferentes este fin de semana porque tenemos cambios, pero es algo que afecta a todos. Creo que fueron algo duros", relató.



Con vistas a la carrera del domingo, Vettel resaltó que la salida será una de las claves: "Es necesario tener una buena salida para mantener tu posición y para subir algunos puestos también. Aquí tienes una gran recta, por lo que ser tercero no es una mala posición"



En este sentido, recalcó que "los neumáticos serán un reto", si bien apuntó que si no es capaz de hacer una buena salida, su monoplaza será competitivo para "continuar luchando".



Vettel también se refirió al asfalto renovado del Circuit de Barcelona-Catalunya, una inversión que, en su opinión, no era necesaria.



"El circuito es algo más rápido, pero no creo que hayamos sido nosotros los que lo hemos pedido. Creo que fueron los pilotos de MotoGP. Para nosotros creo que deberían haberse ahorrado este dinero e invertirlo en algo diferente", aseveró.



El piloto alemán cerró la rueda de prensa mostrándose algo crítico con los posibles cambios de reglamentación para 2019, que pueden afectar la velocidad de los monoplazas.



"¿Por qué en 2009 decidieron apostar por menos aerodinámica para que las carreras fueran más rápidas? Después tampoco cambió mucho. Luego dijeron que los coches eran demasiado lentos, por lo que decidieron poner más aerodinámica y que fueran más espectaculares. Es como cruzar América y cambiar de dirección 100 veces", lamentó. EFE