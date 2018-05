Alonso: "La sensación es que tenemos más posibilidades de estar en la Q3"

Fórmula 1

Viernes 11| 8:25 pm





El piloto español Fernando Alonso (McLaren) acabó con buenas sensaciones en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España y se mostró esperanzado de entrar en la Q3 en la sesión de calificación que se disputará este sábado.



"He sentido más prestaciones y ojalá mañana pueda estar en la Q3. Va a estar difícil y cara, por ese grupo medio que siempre se aprieta los sábados, pero en las cuatro carreras que hemos hecho la sensación que teníamos el viernes era que había muy pocas posibilidades de estar en la Q3, las sensaciones de hoy son que tenemos más posibilidades", analizó el piloto asturiano.



Alonso realizó estas declaraciones después de conseguir el décimo mejor tiempo en las dos primeras tandas de entrenamientos del gran premio que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya.



Sobre las mejoras en su monoplaza en la primera carrera europea del año, Alonso valoró las actualizaciones aerodinámicas realizadas por parte de McLaren.



"Creo que ha ido mejor que en Baku y que en las otras carreras, con mejor aerodinámica. Vamos en la dirección correcta, que siempre es positivo. Luego tendremos que ver el resultado en pista, pero hemos probado muchas cosas, no solo el morro", explicó.



En este sentido, señaló que los resultados fueron similares a los que consiguió en los test invernales que realizó en el trazado catalán entre febrero y marzo.



"Ha ido parecido a lo que teníamos en lo test invernales con las características de un circuito muy rápido, de un circuito bastante agresivo en cuanto a agarre. En cuanto el coche se va es muy difícil recuperarlo", reconoció Alonso, quien confía en que las nubes previstas para mañana y los posibles chaparrones del domingo "no afecten demasiado".



También estará atento Alonso a los neumáticos. En su opinión, su monoplaza sigue teniendo problemas de agarre con los extrablandos, por lo que prevé apostar por el compuesto medio en la carrera del domingo.



"El neumático medio parece el favorito para la carrera, tiene menos degradación, es más estable y nos hemos sentido bien en invierno y, a día de hoy, debería ser el neumático favorito.



Por último, el piloto asturiano se refirió a las informaciones que en las últimas horas aseguraron que, tras este curso, podría retirarse de la Fórmula Uno.



"Se ha hablado en una cadena, han decidido hablar de ello. Desde 2014 a estas alturas se habla de que puede ser mi último año, y luego cuando llegue julio y agosto se hablará de que puedo ir a Ferrari, luego en septiembre se dirá que Mercedes tiene un sitio para mí, luego Red Bull, luego Renault. En octubre o noviembre ya lo decidiré", zanjó. EFE