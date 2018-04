Ricciardo niega que tenga un acuerdo con Ferrari para el próximo año

Fórmula 1

El piloto australiano de Fórmula Uno Daniel Ricciardo, que termina esta temporada su actual contrato con el equipo Red Bull, negó este jueves en la rueda de prensa previa al inicio de los entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán que tenga un acuerdo con el equipo Ferrari para el próximo año.



"No es verdad, no puedo decir eso", aseguró Ricciardo al ser preguntado por la posibilidad de un acuerdo con la escudería italiana para correr en sus filas la próxima temporada.



"Solo he tenido conversaciones con Red Bull, desde el año pasado hemos sido claros el uno con el otro", señaló el piloto australiano, ganador de la última carrera, el Gran Premio de China, su sexta victoria como profesional, todas en la escudería de la marca de bebidas energéticas, de la que forma parte desde 2014.



Ricciardo aseguró que en Red Bull están interesados en mantenerle en el equipo y, aunque ha leído informaciones sobre el interés de otros conjuntos estas "no son verdad, al menos hasta ahora".



El piloto australiano recordó que ha pasado diez años en el programa de pilotos de Red Bull, que le llevó a entrar en Toro Rosso en 2012, después de debutar en la categoría reina del automovilismo en 2011 con la escudería HRT, en la que disputó once carreras.



"Siempre habrá algún tipo de lealtad, han pasado 10 años desde que estuve en el programa junior de Red Bull. Es un tiempo largo y ellos me realmente lo prepararon todo para que llegara hasta aquí", reconoció Ricciardo.