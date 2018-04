Hamilton: "Tenemos una batalla difícil por delante"

Fórmula 1

Lunes 16| 4:57 pm





Hemos tenido un desempeño deficiente pero no voy a bajar la cabeza porque sé que tenemos una batalla difícil por delante", apuntó el británico, que tras esta tercera prueba figura segundo en el mundial con 45 puntos, a nueve del Ferrari de Sebastian Vettel.



El alemán quedó este domingo en octavo lugar después de que el holandés Max Verstappen (Red Bull) chocara con él y lo dejara tocado para el resto de la carrera, un incidente que hizo que la diferencia de puntos entre Vettel y Hamilton no creciera.



"Pudo haber sido peor, Max me hizo un favor hoy en términos de clasificación, de puntos, pero es un fin de semana para olvidar, eso es seguro", apuntó el cuatro veces campeón del mundo.



Durante la segunda mitad de la carrera, Hamilton intentó "aguantar" pero "mis neumáticos estaban terminados, así que no tuve oportunidad de mantener a los Red Bull detrás", dijo.



"Ahora tenemos que trabajar duro para entender por qué hemos estado luchando y comenzar la escalada hacia el frente del campo", afirmó Hamilton, quien destacó la necesidad de "volver a mi nivel normal de rendimiento antes de perder más puntos valiosos".



La próxima carrera, la cuarta del mundial, tendrá lugar en dos semanas en la ciudad de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán. EFE