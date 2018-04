Hamilton preocupado por Ferrari: "Su coche funciona en todas partes"

Fórmula 1

Sábado 14| 1:21 pm





EFE.

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien saldrá mañana cuarto en la parrilla del Gran Premio de China, contó este sábado que le preocupa el hecho de que los Ferrari estén comportándose tan bien en todas las pistas mientras que su monoplaza tiene días irregulares.



"Por alguna razón, su automóvil está funcionando en todas partes (...) Es muy extraño. Vas a Baréin, donde hace mucho calor, y esperaríamos que Ferrari sea fuerte, pero son incluso más fuertes de lo que esperábamos", dijo el piloto a la prensa.



Y luego, agregó el cuádruple campeón del mundo, "venimos aquí" a China y lo hacen también bien, "su coche funciona en todas partes".



Aún así, aseguró, no es el momento de pensar en los Ferrari sino de tratar de "entender por qué no tenemos el ritmo".



Tras lograr hoy el mejor tiempo en la clasificación, el líder del campeonato, Sebastián Vettel (Ferrari), saldrá mañana desde la 'pole', acompañado de su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen.



Pese a que el de Shanghái es uno de los circuitos predilectos de Hamilton (es el piloto con más victorias, cinco) y pese a que dominó el viernes en los libres, finalmente ocupará la cuarta posición mañana, precedido de su compañero, Valtteri Bottas.



El finlandés registró hoy un tiempo de 1:31.625, mientras que el cuádruple campeón del mundo británico hizo 1:31.675, 580 milésimas más que Vettel, también cuatro veces campeón mundial.



Hamilton dijo que no comprende cómo su automóvil ha sido "la noche y el día" entre el viernes y el sábado.



El británico correrá mañana con la presión de recortar la ventaja que Vettel le lleva, 17 puntos, y lo hará saliendo con neumáticos de compuesto blando, más lentos pero con menos degradación.

