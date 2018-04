Vettel no termina de encontrar el "punto ideal" de su Ferrari en China

Fórmula 1

Viernes 13| 11:44 am





EFE

El piloto alemán Sebastian Vettel, ganador de las dos primeras carreras del mundial de Fórmula Uno, explicó que durante las sesiones de entrenamientos libres de hoy en China no logró encontrar el "punto ideal" de su Ferrari por lo que tuvo que conformarse con el cuarto mejor crono.



"En Baréin fui mucho más feliz, pero aún no estamos donde queremos estar. Todavía estamos buscando y si alguien tiene alguna sugerencia inteligente, son bienvenidos", apuntó el piloto, quien marcó en su mejor vuelta un crono de 1 minuto, 33 segundos y 590 milésimas.



El alemán se situó así en el segundo entrenamiento libre (donde hizo su mejor tiempo) a 108 milésimas del crono de Lewis Hamilton (Mercedes), quien este fin de semana se ha propuesto recortar los puntos que los separan, un total de 17, tras las victorias de Vettel en Australia y Baréin.



Y también 101 milésimas por debajo de su compañero de equipo, el finlandés Kimi Raikkonen, cuya vuelta rápida estuvo a solo siete milésimas de la de Hamilton.



"Creo que el coche tiene el ritmo, pero tenemos que asegurarnos de que funcione y hoy el resultado fue mixto. Creo que por la tarde fue un poco mejor, estaba un poco más feliz, pero espero que mañana esté mucho más feliz", apuntó el cuádruple campeón del mundo.



Históricamente, el de Shanghái no ha sido uno de los circuitos más favorables para Vettel, quien solo ha ganado una vez, en el año 2009, mientras que Hamilton es el máximo ganador en esta pista, con cinco victorias. EFE