¿Habrá otro roce entre Verstappen y Hamilton en China?

Fórmula 1

Jueves 12| 5:37 pm





Prepárense para un nuevo roce entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el Gran Premio de China. El domingo pasado, en Bahréin, Verstappen trató de adelantar a Hamilton en la segunda vuelta. Pero sus coches tuvieron un leve contacto y el holandés, reconocido por sus maniobras arriesgadas, acabó con un neumático pinchado y debió abandonar.

Hamilton emergió mejor al subir al podio como tercero tras ser sancionado en la largada. Pero el cuatro veces campeón — y reinante campeón con Mercedes — no quedó contento. Hamilton fustigó a Verstappen tras la carrera y sugirió que el piloto de 20 años de Red Bull es alguien inmaduro y que no respeta a los demás.

“Yo pasé por eso cuando era un joven piloto”, dijo Hamilton de 33 años. “Entiendo cómo es la cosa. Y es muy fácil dejarte llevar y con eso olvidarte que debes respetar a tus colegas”. “Nada más espero que pueda aprender de la situación que está pasando”, añadió Hamilton.

Verstappen no dio marcha atrás el jueves en Shangai y defendió su estilo de conducir. Sostuvo que Hamilton trata de dejarlo como un villano. “Es bastante fácil echarle la culpa al piloto joven”, dijo Verstappen. “Esa es la única manera cómo yo lo interpreto. Como he dicho, son cosas que pasan. No hay nada que justifique que deba hacer un cambio”. “No fue nada loco, ni nada arriesgo”, añadió sobre maniobra en Bahréin. “Desafortunadamente, me salió mal”.

Verstappen indicó que aún no ha charlado con Hamilton sobre lo ocurrido y que solo lo haría “si realmente es necesario”. Apenas unos minutos después de decir eso, los dos se saludaron en el paddock y parecieron intercambiar disculpas.

Pero ello no aminorará la tensión el domingo. Tanto Verstappen como Hamilton han tenido un buen inicio de temporada. Sebastian Vettel de Ferrari salió victorioso en las primeras dos carreras, con Hamilton segundo en Australia y tercero en Gran Bretaña.

Verstappen y su compañero de Red Bull Daniel Ricciardo abandonaron temprano el pasado fin de semana en Bahréin, y ambos quedaron fuera del podio en Australia: Ricciardo entró cuarto y Verstappen sexto.

Hamilton es el favorito en China. Ha competido 11 veces en el circuito de Shangai, triunfando en cinco oportunidades y en tres de las últimas cuatro ediciones, incluyendo el año pasado, además de seis poles.

Se prevé lluvia en las prácticas del viernes, al igual que en la clasificación el sábado. Pero se espera un día seco y frío para el día de la carrera.

Solo otros de los pilotos en la parrilla han ganado en Shangai: Fernando Alonso (2013 y 2005), Vettel (2009) y Kimi Raikkonen (2007). /AP