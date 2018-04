Hamilton: "No puedo permitirme perder más frente a Vettel"

Fórmula 1

EFE

Tras el excelente inicio de temporada del alemán Sebastian Vettel, con dos triunfos en dos carreras, el (asimismo cuatro veces campeón del mundo) británico Lewis Hamilton (Mercedes) dijo este jueves que no puede permitirse el lujo de volver a perder contra el Ferrari, que le saca ya 17 puntos.



"Hay cosas buenas que vendrán, pero estamos 17 puntos por detrás y no puedo permitirme perder más frente a Sebastian", apuntó este jueves el británico en una conferencia de prensa en la que insistió en que Mercedes ya no puede permitirse "perder ninguna carrera con Ferrari".



Hamilton fue tercero el pasado domingo en el Gran Premio de Baréin, la segunda prueba del Mundial de Fórmula Uno, después de haber remontado desde una novena posición tras ser sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla por sustituir la caja de cambios de su monoplaza.



Aún así, tras la carrera el piloto se quejó de los problemas de comunicación con su equipo ya que la radio se escuchaba mal y no entendía bien la estrategia que le estaban marcando.



"Estas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia de tener siete puntos o no tenerlos" explicó el piloto, quien insistió en que "si no sabes por lo que estás luchando, es difícil pilotar".



El británico contó que con su equipo se va a sentar a hablar sobre las últimas carreras para intentar solventar este problema.



"Los pilotos son diferentes, algunos prefieren tener diferentes opiniones. A algunos les gusta tener más información. Si escuchas mi radio, descubrirás que no me gusta tener mucha información, pero hay momentos en los que necesitas más", apuntó.



Hamilton es el piloto que más veces ha ganado en Shanghái, un total de seis, y este fin de semana intentará aprovechar su supremacía en la pista donde el año pasado logró un 'Grand Slam' ('pole', vuelta rápida y victoria, liderando la prueba de principio a fin).



"Siempre ha sido una buena pista para mí. Realmente espero volver al lugar para el que hemos trabajado las dos últimas carreras", apuntó el cuádruple campeón del mundo. EFE