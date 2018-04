Vettel: A falta de 10 vueltas dije que estaba todo bajo control, pero mentí

Fórmula 1

Domingo 8| 5:56 pm





"A diez vueltas para el final dije por radio que tenía todo bajo control, pero mentí, porque bajo control no tenía nada", explicó Vettel, cuádruple campeón mundial, tras lograr su quincuagésima primera victoria en Fórmula Uno, la cuarta en el Gran Premio de Baréin.



"Pensé que los Mercedes me iban a coger", comentó 'Seb', de 30 años, en la ceremonia del podio que tuvo lugar en el circuito de Sakhir después de la carrera. "Los Mercedes estuvieron muy fuertes al final", añadió.



"Ellos calcularon que con los neumáticos medios me iban a coger y la verdad es que casi lo consiguen; ha estado muy justo todo al final", comentó Vettel, que ganó con seis décimas de ventaja sobre Bottas.



"Pero estoy muy contento, porque sabíamos que había un hueco abierto, pero no estábamos seguros de si bastaría, porque sabíamos que ellos, con el neumático más duro, ya no iban a parar", manifestó.



"No teníamos nada que perder y nos salió bien", comentó Vettel, que, tras ganar las dos primeras carreras, llegará a Shanghái, sede del Gran Premio de China, que se disputará el próximo fin de semana, con un pleno de 50 puntos, 17 más de los que lleva el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), tercero este domingo en Baréin. EFE