Vettel: "Es difícil decir dónde estamos, pero hemos mejorado"

Fórmula 1

Viernes 6| 5:56 pm





"En las tandas largas podemos mejorar, así que habrá que ver qué pasa mañana", comentó Vettel, nacido hace 30 años en Heppenheim, cuatro veces campeón mundial (2010-13, con Red Bull) y que lidera este certamen después de haber ganado la primera carrera, el Gran Premio de Australia, disputado en el circuito de Albert Park, en Melbourne, hace dos domingos.



"Tuvimos algunos errores, por aquí y por allá, pero intentamos lograr nuestro ritmo con miras a la calificación", manifestó el alemán.



Estos son los momentos en los que tienes que exprimir el coche al límite, sobre todo durante esta tarde, dado que las condiciones iban a ser las mismas que tendremos mañana (durante la calificación) y en la carrera del domingo", explicó 'Seb', que se quedó a sólo once milésimas del mejor tiempo del día, que marcó su compañero finlandés Kimi Raikkonen.



"No he podio sacar conclusiones claras después de los resultados que logramos hoy. Nos centramos en nosotros mismos y mayormente intentamos buscar mejores sensaciones con el coche. Nos queda trabajo por hacer, pero creo que aún hay margen de mejora", manifestó Vettel. EFE