Hamilton espera una clasificación "interesante" con la lluvia

Fórmula 1

Viernes 23| 9:49 am





EFE

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), que estableció el mejor tiempo en las dos sesiones de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia, dijo que espera que la sesión de clasificación de este sábado sea "interesante" con la previsión de lluvia en Melbourne.



"Mañana va a llover, y parece que también el domingo. No sé si hemos probado ya estos neumáticos en lluvia, así que será interesante", manifestó el cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno y actual defensor del título, en declaraciones a la web oficial del campeonato.



Hamilton lideró las dos sesiones libres de hoy, aunque en la segunda la distancia con el siguiente monoplaza, el Red Bull del holandés Max Verstappen, fue de apenas 0,13 segundos, y con el tercero, el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), de 0,28.



"La diferencia se ha acortado un poco entre todos los coches en la segunda sesión, es emocionante. Es un desafío mayor para mí conducir y dosificar el coche. Tenemos que ver si yo perdí algo de rendimiento o si ellos lo ganaron. Pero disfruté conduciendo", añadió.



En cuanto a los neumáticos elaborador por el fabricante italiano Pirelli para esta temporada, que habían sido puestos en duda por los problemas que tuvieron en los test en el circuito de Montmeló (Barcelona), Hamilton confirmó que en Melborune no tuvieron esos problemas de ampollas en las ruedas.



Los coches de esta temporada son "más rápidos" según Hamilton, que destacó la velocidad que alcanzan en las curvas 11 y 12 del circuito de Albert Park. "Vamos a ir más y más rápidos conforme avance el fin de semana. Bueno, si no llueve", finalizó. EFE