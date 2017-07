Hamilton: "Bottas fue un caballero, debía devolverle la posición"

Fórmula 1

Domingo 30| 11:11 am





El británico Lewis Hamilton aplaudió el gesto del finlandés Valtteri Bottas, su compañero en el equipo Mercedes, de cederle momentáneamente el tercer puesto en el Gran Premio de Hungría para que intentara dar caza a los Ferrari del alemán Sebastian Vettel y del también finlandés Kimi Raikkonen.



Aunque no lo consiguió, Hamilton aseguró que "Bottas fue un caballero". "Debía devolverle la posición", apuntó sobre su decisión de devolverle la plaza en el podio antes de completar el último giro, tal y como había prometido por radio.



El piloto inglés consideró, sin embargo, que ese último intercambio de posiciones fue "peligroso" ya que Valtteri Bottas venía muy rezagado y el holandés Max Verstappen (Red Bull) amenazaba con arrebatarle la cuarta plaza.



"Me he arriesgado un poco. Creo que el equipo puede gestionarlo mejor de cara al futuro", apuntó.



Con su cuarto puesto en Hungaroring, Lewis Hamilton retiene la segunda posición en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, aunque su desventaja con respecto al líder, el alemán Sebastian Vettel, ascendió de uno a 14 puntos.



"Me iré a las vacaciones un poco frustrado", afirmó Hamilton. "Llevo toda la temporada apretando, pero siento que estoy intentando correr con un paracaídas atado a la espalda. Cada vez que doy un paso adelante, le siguen cuatro o cinco para atrás", lamentó.



Hamilton subrayó, no obstante, que quedan todavía "nueve carreras". "Las vacaciones llegan en un buen momento para aclarar la mente. Entrenaré y volveré más fuerte", advirtió. EFE