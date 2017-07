Bottas: "Hamilton mantuvo su promesa"

Fórmula 1

Domingo 30| 11:09 am





EFE



El finlandés Valtteri Bottas, tercer clasificado en el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, destacó que su compañero en el equipo Mercedes, el inglés Lewis Hamilton, "mantuvo su promesa" de devolverle la posición al no haber podido rebasar al alemán Sebastian Vettel y al también finlandés Kimi Raikkonen.



"Yo le di la oportunidad de adelantar a los Ferrari", explicó Bottas sobre la decisión de Mercedes de que sus pilotos intercambiaran las posiciones mediada la carrera en el circuito de Hungaroring. "Pero él no pudo adelantarles y mantuvo su promesa. Le doy las gracias por ello", señaló.



El piloto de Nastola reconoció, no obstante, que al final de la carrera "estaba sufriendo" porque solo pudo recuperar su posición en el podio en la última curva.



Preguntado por el desarrollo del Gran Premio de Hungría, Valtteri Bottas aseguró que "tenía el ritmo" para competir por la victoria, pero se vio lastrado por "la mala clasificación". "Aquí es difícil adelantar y no hemos podido hacer más que retener los puestos que teníamos en la parrilla de salida", analizó.