Vettel apuesta al rojo

Fórmula 1

Sábado 29| 7:39 pm





Lucia Santiago

El circuito de Hungaroring replica, atendiendo a las opiniones de los pilotos, las características del trazado urbano monegasco y, como el pasado mes de mayo en Mónaco, la fábrica de Maranello consiguió situar sus dos monoplazas en la primera línea.



En esta ocasión, será el alemán Sebastian Vettel el que partirá desde la primera posición tras mejorar en 168 milésimas el registro de su compañero, el finlandés Kimi Raikkonen.



En el Gran Premio de Mónaco ambos invirtieron sus posiciones en la parrilla de salida, aunque Sebastian Vettel recuperó una plaza en carrera para celebrar su última victoria en el Mundial. Él es quien lo lidera, con un estrecho margen de un punto sobre Lewis Hamilton.



Dos meses se cumplieron ya de aquel triunfo, fechado el 28 de mayo. Y desde entonces no ha cesado el acoso del piloto inglés de Mercedes, ganador del Gran Premio de Hungría en 2007, 2009, 2012, 2013 y 2016. Recientemente, de hecho, triunfó en Silverstone.



En Hungaroring amenazaba con adueñarse del liderato aunque a él parece haber renunciado tras verse cuarto en la Q3. "Lo más seguro es que termine en esa posición", apuntó con aires derrotistas.



El resultado de la ronda clasificatoria advierte, no en vano, de las dificultades de las flechas plateadas en un trazado que no premia la potencia. Sus catorce curvas, repartidas a lo largo de 4.381 metros, se ciñen mejor a las características de los Ferrari.



"El coche aquí va increíble", manifestó Vettel tras establecer el nuevo récord de la pista.



El germano se había presentado en Budapest con cierta urgencia después de que un pinchazo frustrara su actuación en Silverstone.



Concluyó esa prueba en la séptima posición y, para no perder el liderato antes del parón veraniego que se prolongará hasta el 25 de agosto, se exigió batir a Hamilton en Hungría.



Esta posibilidad parece real, teniendo en cuenta su ritmo y el de su rival (1:16.276 por 1:16.693).



"No estamos rindiendo como deberíamos y los resultados de la sesión de clasificación demuestran que queda trabajo por hacer. Debemos mejorar en este tipo de circuitos", asumió el finlandés Valtteri Bottas, compañero de Lewis Hamilton en Mercedes.



Por detrás de los dos grandes favoritos volvió a situarse, como alternativa, Red Bull.



El holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo coparán la tercera línea, con el español Fernando Alonso (McLaren Honda) justo por detrás al verse beneficiado de la penalización de Nico Hulkenberg (Renault) por la sustitución de la caja de cambios.



"El séptimo puesto es el mejor dentro de lo terrenal, porque Ferrari, Mercedes y Red Bull están fuera de nuestro alcance", indicó el español el día de su 36 cumpleaños.



"Ahora lo que hay que hacer es intentar terminar la carrera", prosiguió el bicampeón del mundo.



Los puntos son su meta en el Gran Premio que lo vio coronarse por primera vez. En un lejano 2003, Fernando Alonso consiguió la primera de sus 32 victorias en la Fórmula Uno.



Ahora, en cambio, las limitaciones de su McLaren Honda le obligan a dar por buena la séptima posición. "Ojalá el año que viene estemos luchando por la pole", deseó el español. "Hay cosas moviéndose por detrás", agregó en clave de futuro.



El presente acercó a su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso) a la Q3. "En una de las sesiones de clasificación más difíciles del año, cuando más apretado estaba todo, he conseguido batir a Renault y tener por detrás a los dos Force India con una de mis mejores vueltas en la Fórmula Uno. Sabía que si me metía en el top-10 iba a ganar una posición extra", indicó el madrileño.



Sainz se mostró satisfecho por rebasar al británico Jolyon Palmer (Renault), al francés Esteban Ocon (Force India) y al mexicano Sergio Pérez (Force India) en una sesión de clasificación marcada por el obligado relevo en la escudería Williams.



Al término de los Libres 3 se agudizaron los problemas físicos del brasileño Felipe Massa y, cuatro años después de su último Gran Premio, el escocés Paul di Resta debió relevarle. Fue decimonoveno y formará en parrilla. EFE