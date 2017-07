Sergio Pérez: "Espero tener un mejor coche después del verano"

Fórmula 1

El mexicano Sergio Pérez, séptimo clasificado en el Mundial de Fórmula Uno, se mostró satisfecho con el rendimiento de su Force India en el primer tramo de la temporada aunque manifestó su deseo de "tener un mejor coche" tras el parón veraniego que seguirá al Gran Premio de Hungría.



Satisfecho por la capacidad de su escudería de "ir moviéndose hacia delante cada año", el 'Checo' Pérez destacó que Force India ha sabido consolidarse "en el cuarto lugar" del Campeonato del Mundo de constructores, tras Mercedes, Ferrari y Red Bull.



"Cada año hemos mejorado el coche y, aunque no hay un circuito donde estemos realmente bien o realmente mal, sí creo que somos el equipo más constante", dijo el piloto mexicano durante su comparecencia ante los medios de comunicación.



Aunque alertado por el creciente potencial de rivales como Haas, McLaren, Wiliams o Toro Rosso, quienes según su punto de vista "serán fuertes en Hungría", Sergio Pérez se mostró confiado en que su equipo seguirá "en esa pelea". "Esperamos conseguir unos buenos puntos en Hungaroring", dijo.



Pérez aseguró, no obstante, que no es sencillo "meterse entre los chicos de cabeza" pese al creciente interés de los patrocinadores y su mayor inversión en Force India.



"Yo espero tener un mejor coche después del verano. ¿Y un nuevo contrato? Estaría bien", sostuvo al ser preguntado sobre su futuro.