Hamilton: "La temporada es lo más importante para mí"

Lewis Hamilton, cuatro veces ganador del GP de Gran Bretaña de Fórmula Uno (2008, 2014, 2015 y 2016), subrayó este jueves que su mente "está puesta en este Gran Premio" después de la polémica suscitada por su ausencia en la exhibición que ayer realizaron los pilotos en las calles de Londres.



El inglés remarcó en la rueda de prensa previa al GP de Gran Bretaña que la semana pasada le trasladó al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, y a los organizadores su decisión de no asistir a ese evento para poder fijar su atención en la preparación de la carrera.



"Llevamos una temporada muy intensa y necesitaba prepararme de la mejor forma posible para este Gran Premio. La temporada es lo más importante para mí", expuso Hamilton durante su comparecencia ante los medios de comunicación.



Segundo clasificado en el Campeonato del Mundo, a 20 puntos del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), Hamilton reconoció que no sabía que los aficionados le habían abucheado durante la exhibición.



Lewis Hamilton confía, sin embargo, en que "el aprecio y el respeto" que habitualmente siente en Silverstone, "la casa de la Fórmula Uno", no cambie tras este lance. "Siempre recibo muchísimo amor de todos los aficionados en ese Gran Premio", añadió.



El inglés afirmó que llega "con muchas ganas" a la carrera y señaló que su intención es "brillar" por quinta vez ante su público. "Este es el Gran Premio de casa para mí y uno de los fines de semana más intensos. Sé que una victoria de un piloto británico aquí significa mucho y yo me he preparado de la mejor forma posible para este fin de semana", repitió.



Ante la sucesión de preguntas acerca de su ausencia en el evento del miércoles, Hamilton insistió en que su decisión respondió únicamente a su deseo de prepararse "de la mejor forma posible para lo que está por venir". "Me siento genial estando aquí sabiendo que estoy tan preparado como quería estar", dijo.



El piloto de Stevenage, de 32 años, adelantó que los dos Ferrari y los dos Red Bull serán "fuertes en todos los sectores". "Tengo entendido, además, que han traído una gran mejora. Han hecho un gran trabajo en la carrera anterior y sé que tienen un poco más para este Gran Premio. Este fin de semana va a ser una carrera espectacular en ese sentido. Va a estar todo muy apretado", sentenció.