Alonso: "No fuimos capaces de sacar más de este Gran Premio"

El español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que no pudo acabar el Gran Premio de Baréin al averiarse el motor de su coche a una vuelta y media del final, declaró que llegó a pelar por ser undécimo o duodécimo, pero que la falta de potencia le impidió ser capaz de "sacar más de este gran premio".



"Al final nos retiramos por algún problema en el motor. Pero durante toda la carrera la velocidad en las rectas era muy poca". Estuvimos ahí, rodando el 11 o el 12, pero no fuimos capaces de sacar más de este gran premio", dijo Alonso a Movistar F1.



"Durante la carrera había veces que por el retrovisor veía a pilotos a 300 o 400 metros. Luego, tras mirar el volante y escuchar algunas instrucciones, volvía a mirar y al frenar ya estaban pegados", añadió el bicampeón español, que durante la carrera llegó a decir por radio a su equipo: "Nunca en mi vida he corrido con menos potencia".



"Tenemos que tener un pelín de paciencia y esperar mejoras para las próximas carreras. Las tres o cuatro siguientes carreras van a ser complicadas. Ahora llegamos a Rusia, en done el motor cuenta mucho. Espero que en Barcelona, sin tantas rectas, seamos más competitivos".



Alonso dijo que no sabe cuánta potencia ha tenido en Baréin con respecto a sus "condiciones normales" y destacó: "Somos demasiado lentos tanto en crono como en carrera. Por desgracia, en ese sentido no hay ninguna novedad".



El español señaló que en los próximos días va a comenzar a estudiar su participación en las 500 Millas de Indianápolis, que se disputan el 28 de mayo.



"Ahora vamos a centrarnos un poco en las 500 Millas a partir de mañana. Estudiar un poco, tomar contacto con el equipo, ver las telemetrías, cómo son las cosas allí... Vendrá bien para refrescar la cabeza", dijo. EFE