"Se rompe el motor" de Alonso y se le complican las cosas en Bahrein

Fórmula 1

Sábado 15| 12:24 pm





María Isabel Moya | @MarisabelMoya

El piloto español de McLaren Fernando Alonso tuvo un sábado difícil. Tras llegar de decimocuarto en la Q1 para el Gran Premio de Bahrein, no pudo marcar tiempo en la Q2 gracias a la rotura del motor de su MCL32.

"El motor, se ha roto. Es una pena la vuelta venía bien, había mejorado medio segundo la vuelta de la Q1 así que yo creo que podíamos repetir ese 13,14,12 depende de lo que hicieran los demás, como en las dos primeras carreras, pero al salir de la última curva se rompió y después entre despacito en el pit-lane", dijo Alonso, según soymotor.com.

El motor para el coche del español deberá ser cambiado lo que se le vislumbra una carrera complicada para este domingo.

“Carrera difícil, ya lo era, pero cambiando la unidad de potencia para mañana, no habiendo warm-up, no habiendo posibilidad de calibrar un poco el motor, seguramente no haremos la carrera con toda la potencia disponible”, explicó Alonso y al mismo tiempo insistió: “Es como ir a ciegas, es un motor nuevo ahora y la primera vuelta que das es la de formación, y luego el semáforo verde. Esperemos dar con los ajustes pero siempre es bueno hacer una sesión por lo menos para calibrarlo de la mejor manera posible”.

Por su parte, Valtteri Bottas, de Mercedes alcanzó la “Pole Position” para este domingo en lo que será el Gran Premio de Bahrein.