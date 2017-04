Sergio Pérez: "El podio de 2014 aquí es uno de mis mejores recuerdos"

Fórmula 1

Jueves 13| 7:41 pm





El mexicano Sergio Pérez (Force India) no dudó en calificar el podio que consiguió en el circuito de Bahrein en 2014, como uno de sus "mejores recuerdos en Fórmula Uno" y confió en que las nuevas mejoras de su equipo surtan efecto.

"Me siento muy feliz por la forma en que hemos comenzado el año. Ocho puntos de dos carreras es un buen logro y muestra que estamos trabajando bien como equipo. Sigo pensando que un resultado mejor fue posible en China, pero no podemos quejarnos de dónde terminamos porque no fue una carrera fácil", dijo Pérez.

"Bahrein es siempre una pista que disfruto y creo que correr de noche ha hecho que el evento sea más emocionante. Todavía sonrío cuando recuerdo nuestro podio en 2014, es uno de mis mejores recuerdos en la Fórmula Uno. Mi gran batalla con Jenson (Button) en 2013 es también algo que recuerdo", apuntó.

Para el mexicano, Bahrein es especial en todo. "Es un circuito que siempre produce buenas carreras y oportunidades de adelantamiento. En el pasado siempre tenías que preocuparte por cuidar los neumáticos traseros porque hay muchas zonas de aceleración grandes, pero tal vez ahora no será un factor con los neumáticos de este año", indicó.

"El equipo está trabajando muy duro con el desarrollo del coche y hemos avanzado algo en China. Hay más desarrollos que vienen este fin de semana y espero que podamos obtener beneficios de inmediato", finalizó Sergio Pérez. EFE