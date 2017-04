Hamilton espera que Button sea el sustituto de Alonso en Mónaco

Fórmula 1

"Espero que Jenson regrese, sería magnífico para el deporte que volviera", comentó en Bahréin Lewis Hamilton, que fue compañero de Button en el equipo McLaren entre el 2010 y el 2012.



Alonso, bicampeón mundial de Fórmula Uno, correrá este año las 500 Millas de Indianápolis con McLaren, con lo que no participará en el Gran Premio de Mónaco, según confirmó este miércoles el equipo británico, que después de 38 años regresará a la mítica prueba el próximo 28 de mayo con un monoplaza motorizado por Honda y gestionado por el equipo Andretti Autosport.



Aunque Button cedió este año su puesto en McLaren al belga Stoffel Vandoorne, continúa ligado a la escudería británica y es el piloto favorito para ocupar el puesto de Alonso en Montecarlo.



"Pienso que (Button) es uno de los mejores pilotos, su calibre es muy alto y tiene mucha experiencia", afirmó Hamilton, que comparte el primer puesto del Mundial de F1 2017 con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).



Preguntado sobre la incursión de Alonso en la Fórmula Indy, Hamilton dijo que nunca se perdería una Gran Premio para correr en otro sitio, pero apoyó la decisión del español y piensa que los pilotos de fórmula uno deberían participar en otras competiciones cuando sea posible.



"Es bueno que un piloto pueda hacerlo, deberíamos poder competir en otros campeonatos. Hubo un tiempo en que los pilotos podían hacerlo. Yo no querría perderme ninguna carrera de F1, porque necesitas hacerlas todas, pero me gustaría competir en MotoGP, pilotar una MotoGp o competir en una carrera como las 500 Millas de Daytona", afirmó Hamilton. EFE