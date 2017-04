Alonso: "Tengo muy buenos recuerdos de mis tres victorias en Bahrein"

Fórmula 1

Lunes 10| 5:26 pm





"Estoy deseando volver a Bahrein, sobre todo porque no pude disputar la carrera del año pasado. Tengo buenos recuerdos de mis tres victorias en ese circuito y las carreras al anochecer son siempre una experiencia divertida", indicó Alonso, de 35 años, sobre el próximo Gran Premio, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Sakhir.



"El Gran Premio de Bahrein suele ser bastante largo, por lo que nuestra primera prioridad es asegurarnos de tener fiabilidad frente al calor y las duras condiciones del desierto antes de empezar a pensar en el rendimiento", opinó el doble campeón mundial asturiano con respecto a uno de sus pruebas 'talismán', en la que obtuvo tres de sus 32 triunfos en la categoría reina del automovilismo.



"Por lo que respecta al rendimiento, antes de retirarme en Shanghái, estaba en una posición muy prometedora y nuestro ritmo era mucho más fuerte de lo previsto. Así que estaré encantado si podemos tener más sorpresas positivas en Bahrein", explicó Fernando, en declaraciones difundidas este lunes por su escudería.



"Será otra carrera desafiante para nosotros. Las largas rectas no nos lo pondrán fácil y los ingenieros tendrán mucho trabajo", advirtió, no obstante.



"El desgaste de los frenos y el consumo de combustible son altos y la puesta a punto es complicada ya que las temperaturas de la pista cambian mucho durante el fin de semana, porque competimos más tarde comparado con el horario habitual", dijo Alonso.



"Estoy esforzándome para sacar el máximo de nuestro paquete cada vez que salgo del garaje y afronto el Gran Premio de Bahrein de la misma manera", comentó el doble campeón mundial de F1 español. EFE